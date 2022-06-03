Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Рижская Карта всех событий

Станция метро «Рижская» работает в штатном режиме. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Станция «Рижская» работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком, — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вода попала в вестибюль станции метро «Рижская» из-за сильного дождя.

До этого сообщалось, что с начала 2022 года в столичном метрополитене по просьбам пассажиров поменяли более 250 элементов навигации.