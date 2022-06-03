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Два человека погибли в результате взрыва на пляже в Мариуполе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва на пляже в Мариуполе
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На пляже в Мариуполе погибли два человека из-за детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в пятницу, 3 июня.

— В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного на улице Большой Морской, погибли два человека, один из них — ребенок, — передает сообщение ТАСС.

До этого сообщалось о взрыве в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа, неподалеку от завода «Азовсталь». По словам очевидцев, в море поднялся столб воды высотой 30 метров. При этом никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск полностью разминировали порт в Мариуполе. Всего в ходе разминирования специалистами было обследовано 134 сооружения. Обнаружено и обезврежено более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.

Кроме того, 2 июня саперы уничтожили взрывные устройства, оставленные ВСУ при бегстве, в порту Бердянска.

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