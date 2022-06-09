В Московском метро запустили звуковые объявления, как справиться с летней жарой

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

В столичном метро стали звучать объявления с советами, как справиться с жарой. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Сегодня в Москве температура воздуха поднимется до 28 градусов — в столицу приходит летний зной. В связи с этим в Московском метрополитене запустили новые звуковые объявления. В них пассажирам дают короткие советы, как комфортно пережить жаркие дни, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В объявлениях звучат рекомендации отдавать предпочтение свободной светлой одежде, избегать прямых солнечных лучей и пить больше воды. Также в департаменте советуют вызвать скорую через колонну экстренного вызова, если вам или пассажиру рядом стало плохо в транспорте.

Также терапевт дала совет, как исключить обезвоживание в жару. В такую погоду нужно внимательно следить за своим водным балансом, лучше отказаться от холодных напитков в пользу теплого чая или воды. Советуют употреблять жидкость комнатной температуры, примерно 20 градусов, а не холодную