Конкурс проектов пройдет в рамках Всероссийского молодежного форума «ШУМ»

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В рамках Всероссийского молодежного форума «ШУМ» пройдет конкурс молодежных проектов. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Отмечается, что заявку на конкурс можно будет отправить до 16 июня текущего года.

До этого сообщалось, что в Калининграде с 21 по 27 июня состоится Всероссийский молодежный форум «ШУМ». В пресс-службе уточнили, что принять участие в нем могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет: студенты профильных специальностей, молодые специалисты, представители медиаактивной и креативной молодежи.

Кроме того, с 11 по 13 июня на ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий по России «Подорожник». Отмечается, что в дни фестиваля москвичи смогут посмотреть выступления Владимира Преснякова, Гарика Сукачева и группы «Калинов Мост». А в последний день мероприятия выступят необычные и весьма перспективные группы и исполнители: «Нееет, ты что», «Cheese People», Natan, Линда, Amirchik.

Жителям города 10 июня рассказали о воссоздании истории России на площадках фестиваля «Времена и эпохи. Победы России».