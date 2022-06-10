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Психологи назвали пять типов мужчин, которых чаще всего бросают женщины

Анастасия Колоскова
Общество
Психологи назвали пять типов мужчин, которых чаще всего бросают женщины
Фото: pexels.com / cottonbro

Психологи составили топ-5 типов мужчин, с которыми невозможно построить долгосрочные и здоровые отношения.

Первый тип — маменькин сынок. Проблема этих мужчин в том, что они даже во взрослом возрасте не способны сепарироваться от родителей, а чаще всего — от мамы. Именно от представителей этого типа девушки могут услышать фразы: «Мама не так делала», «У мамы было вкуснее», «Надо посоветоваться с мамой». Вряд ли кто-то из партнерш такого мужчины захочет постоянно соперничать с другой женщиной. Кроме того, эти кавалеры мало приспособлены в быту и не могут похвастаться стремлением зарабатывать.

Второй тип — пикапер. Эти парни убеждены, что перед их харизмой не устоит ни одна женщина. Однако психологи считают, что за этой маской скрываются неуверенные в себе личности, которые действуют по шаблону. Эти мужчины пытаются самоутвердиться, затащив в постель как можно больше женщин. Они не настроены на серьезные отношения, что становится понятно уже на первом свидании.

Третий тип — самовлюбленный мужчина. Они уверены в своей красоте и обаянии, умеют красиво себя подать, втираются в доверие и кружат голову избраннице романтикой и страстью. Однако во всем своем поведении эти кавалеры преследуют одну цель — продемонстрировать свою «классность». В отношениях с этим типом парней девушка часто начинает чувствовать себя неполноценной. При худшем сценарии она буквально сольется с партнером, потеряв собственное «я».

Четвертый тип — альфа-самец. Их волевой характер притягивает женщин, которые хотят почувствовать себя слабой и хрупкой. Однако зачастую эти мужчины злоупотребляют своей доминантностью и проявляют себя как тираны. Их избранница становится жертвой, которая вынуждена страдать в этих отношениях.

Пятый тип — нахлебник. Этим мужчинам прекрасно удается манипулировать и давить на жалость. Они засыпают девушку комплиментами и фразами, что без нее они не смогут жить. Этот кавалер не станет помогать в быту, однако постоянно будет требовать от партнерши как ее внимания, так и денег. Отношения с парнями этого типа опасны для психики, поэтому специалисты рекомендуют держаться от них подальше, пишет Life.ru.

До этого эксперт по работе с подсознанием Мария Самарина назвала пять причин, по которым мужчины бросают возлюбленных.

Мужчины Отношения Психология
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