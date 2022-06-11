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ЛДПР запустила акцию с 3D-мэппингом в поддержку наименования площади ДНР у посольства США

Юлия Курганова
Город
ЛДПР запустила акцию с 3D-мэппингом в поддержку наименования площади ДНР у посольства США
Фото: АГН/ Мобильный репортер
Россия, Москва, Большой Девятинский переулок Карта всех событий

В центре столицы вечером в пятницу, 10 июня, на фасадах зданий запустили проекционные слайды о враждебных действиях Соединенных Штатов в мире. Данную акцию проводит ЛДПР в поддержку названия территории у посольства США «площадью Донецкой Народной Республики».

— Всецело поддерживаю идею назвать территорию рядом с посольством США «площадью Донецкой Народной Республики». В этой связи мы с моими коллегами — однопартийцами из ЛДПР решили провести акцию в поддержку данной инициативы в пятницу, 10 июня, в 22:00, в преддверии Дня России, — рассказал исполняющий обязанности координатора московского отделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский.

Он добавил, что акцию сопровождает 3D-мэппинг и световые проекции на фасадах зданий, деревьях и тротуарах. Также появились указатели с новым названием площади.

— Сегодня положили начало важному символическому делу. На Красной Пресне, в двух шагах о посольства США мы открываем площадь Донецкой Народной Республики. Это было предложением ЛДПР, которое поддержала мэрия Москвы и лично Сергей Семенович Собянин. Мы горды тем, что в столице России появится площадь в честь людей, которые, проливая кровь, готовы защищать Русский мир, свое право говорит по-русски, — заявил представитель ЛДПР.

8 июня депутаты Мосгордумы поддержали выбор москвичей назвать площадь у посольства США в честь ДНР.

Накануне подошло к концу голосование по вопросу нового названия площади на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка рядом с посольством США в рамках проекта «Активный гражданин». Всего в голосовании приняли участие более 278,6 тысячи человек.

Голосование за название площади в Пресненском районе города открылось 30 мая. Инициатива увековечить на карте города память защитников Донбасса поступила от депутатов Мосгордумы. Они направили в правительство столицы соответствующее предложение 18 мая. Позже решение МГД поддержали в Кремле.

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