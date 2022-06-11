Цикл оздоровительно-просветительских прогулок пройдет в Москве

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Цикл оздоровительно-просветительских прогулок с врачами столицы «Ориентир на здоровье» начнется в рамках проекта «Здоровая Москва» в девяти парках города. Об этом сообщил главный внештатный специалист по спортивной медицине Департамента здравоохранения столицы Зураб Орджоникидзе в субботу, 11 июня.

— Для москвичей, интересующихся медицинскими фактами и мифами, создан проект «Ориентир на здоровье» по аналогии со спортивным ориентированием. Во время прогулки и прохождения заданий участники смогут обсудить с врачом актуальные для себя вопросы укрепления здоровья, узнать правильную технику ходьбы и дыхания, отследить в динамике свои параметры здоровья до и после нагрузки и получить рекомендации, — отметил Орджоникидзе.

Первый квест в рамках проекта начнется 15 июня в 17:00 на ВДНХ. Маршруты начинаются возле павильона «Здоровая Москва», заканчиваются там же. Группы до 15 человек будут проходить квест под руководством медицинского специалиста. До и после занятий каждому участнику измерят давление, пульс и количество кислорода в крови.

Участие в мероприятиях бесплатное, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что праздничные программы, приуроченные ко Дню России, пройдут в парках столицы 11 и 12 июня.