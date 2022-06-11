Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Цикл оздоровительно-просветительских прогулок пройдет в Москве

Георгий Соланович
Город
Цикл оздоровительно-просветительских прогулок пройдет в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Цикл оздоровительно-просветительских прогулок с врачами столицы «Ориентир на здоровье» начнется в рамках проекта «Здоровая Москва» в девяти парках города. Об этом сообщил главный внештатный специалист по спортивной медицине Департамента здравоохранения столицы Зураб Орджоникидзе в субботу, 11 июня.

— Для москвичей, интересующихся медицинскими фактами и мифами, создан проект «Ориентир на здоровье» по аналогии со спортивным ориентированием. Во время прогулки и прохождения заданий участники смогут обсудить с врачом актуальные для себя вопросы укрепления здоровья, узнать правильную технику ходьбы и дыхания, отследить в динамике свои параметры здоровья до и после нагрузки и получить рекомендации, — отметил Орджоникидзе.

Первый квест в рамках проекта начнется 15 июня в 17:00 на ВДНХ. Маршруты начинаются возле павильона «Здоровая Москва», заканчиваются там же. Группы до 15 человек будут проходить квест под руководством медицинского специалиста. До и после занятий каждому участнику измерят давление, пульс и количество кислорода в крови.

Участие в мероприятиях бесплатное, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что праздничные программы, приуроченные ко Дню России, пройдут в парках столицы 11 и 12 июня.

Здоровье Москва Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте