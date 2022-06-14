В США заявили о совершении «чудовищной» ошибки в отношении Путина

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Правительство США ошибочно полагало, что президент России Владимир Путин переоценивает экономику собственной страны. Об этом заявил политический обозреватель Джеймс Дор во вторник, 14 июня.

— Рубль становится самой надежной валютой в мире. Москва побеждает в экономическом противостоянии. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру... Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик, — сказал журналист.

Обозреватель напомнил, что еще в 2014 году сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что экономика России сопоставима с итальянской. Тогда же тот выразил недоумение, как Путин выигрывает партию в покер, «имея на руках настолько слабые карты».

Журналист заключил, что экономику России правильнее всего сравнивать с немецкой или японской. Кроме того, разрыв торговых отношений с Москвой грозит перестройкой глобального рынка, передает слова Дора РИА Новости.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад боится признать, что попытка изолировать Россию санкциями наносит колоссальный вред его собственной экономике.