Назван самый дождливый день в Москве на предстоящей неделе

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Московском регионе на следующей неделе ожидается облачная погода с дождями. Сильные ливни накроют столицу и область в четверг, 23 июня, сообщил «Вечерней Москве» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

— В этот день ожидается переменная облачность, сильный дождь. Дневная и ночная температуры ночью сохранятся в пределах 12–15 градусов, — сказал Тишковец в беседе с «ВМ».

В пятницу, 24 июня, в столице также ожидаются небольшие осадки, добавил синоптик.

Также Тишковец дал прогноз погоды в Москве на всю предстоящую неделю.

19 июня в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра. Предупреждение продлится до 21:00 воскресенья. Кроме того, в области также объявили «желтый» уровень погодной опасности с 10:00 до 21:00 из-за грозы.

В воскресенье Москва будет находиться под влиянием ложбины циклона. При переменной облачности в регионе местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит 24 градуса, в Подмосковье — на один градус выше. Ветер будет дуть юго-западный 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.