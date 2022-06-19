ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Назван самый дождливый день в Москве на предстоящей неделе

Рафаэль Залян
Георгий Соланович

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Назван самый дождливый день в Москве на предстоящей неделе
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Московском регионе на следующей неделе ожидается облачная погода с дождями. Сильные ливни накроют столицу и область в четверг, 23 июня, сообщил «Вечерней Москве» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

— В этот день ожидается переменная облачность, сильный дождь. Дневная и ночная температуры ночью сохранятся в пределах 12–15 градусов, — сказал Тишковец в беседе с «ВМ».

В пятницу, 24 июня, в столице также ожидаются небольшие осадки, добавил синоптик.

Также Тишковец дал прогноз погоды в Москве на всю предстоящую неделю.

19 июня в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра. Предупреждение продлится до 21:00 воскресенья. Кроме того, в области также объявили «желтый» уровень погодной опасности с 10:00 до 21:00 из-за грозы.

В воскресенье Москва будет находиться под влиянием ложбины циклона. При переменной облачности в регионе местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит 24 градуса, в Подмосковье — на один градус выше. Ветер будет дуть юго-западный 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

синоптик Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте