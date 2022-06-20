Эскалатор на станции метро «Крылатское» закроют на ремонт с 22 июня

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, метро Крылатское Карта всех событий

Эскалатор на станции Московского метрополитена «Крылатское» закроют на ремонт с 22 по 24 июня. Информация появилась на сайте столичной подземки.

— С 22 по 24 июня на станции «Крылатское» (выходы №1-4) закроют на ремонт эскалатор, — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что с 20 июня по 16 августа будет закрыт на ремонт эскалатор на станции «Шаболовская» у выхода № 1.

Кроме того специалисты капитально отремонтируют тоннель на Калужском шоссе в ТиНАО. В ходе работ будут установлены временные дорожные знаки и пластиковые блоки. Также будет проведен частичный демонтаж декоративных панелей вентилируемого фасада тоннеля с заменой отдельных дефектных элементов.

Накануне столичные дептранс в рамках ПМЭФ представил новый сервис для оценки транспортной доступности столичных новостроек. Отмечается, что рейтинг жилых комплексов, который поможет узнать — далеко ли идти до метро, удобно ли добираться на автобусе, сколько ехать на личном и общественном транспорте до ЖК. Также сервис предоставит информацию о том, что делает застройщик по улучшению транспортной доступности ЖК.