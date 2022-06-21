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В Крыму оценят ущерб после атаки ВСУ по вышкам «Черноморнефтегаза»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Крыму оценят ущерб после атаки ВСУ по вышкам «Черноморнефтегаза»
Фото: Depositphotos

Буровые платформы «Черноморнефтегаза», которые подверглись атаке ВСУ, восстановят, а нанесенный ущерб оценят специалисты. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

— Мы приложим все силы, чтобы вышки были отремонтированы и снова вступили в строй, — заявил он.

Шеремет добавил, что месторождения должны быть обеспечены более высоким уровнем защиты, так как Россия не планирует уходить с этих объектов, передает РИА Новости.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ 20 июня нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Представители военного ведомства сейчас проводят спасательную операцию, в которой участвуют патрульные катера и авиация. Позднее стало известно, что по факту обстрела буровых платформ Следственным комитетом России (СК РФ) было возбуждено уголовное дело. Аксенов также рассказал, что в результате атаки украинских боевиков по буровым платформам «Черноморнефтегаза» было эвакуировано 94 человека.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет также заявил, что теперь у России «развязаны руки», а ответ на обстрел последует в ближайшее время.

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