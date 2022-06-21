Детенышей северных лесных оленей заметили в Московском зоопарке

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Троих детенышей северных лесных оленей заметили на особо отдаленной территории столичного центра воспроизводства редких видов животных — так называемой ветзоне. Малыши появились на свет еще в мае этого года, сейчас они чувствуют себя отлично и вдоволь бегают по своему лесу, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка во вторник, 21 июня.

— Группа северных лесных оленей живет на особо отдаленной территории центра — так называемой ветзоне. Туда не водят экскурсии, а сам путь довольно долог даже для сотрудников, приходится добираться на машине. Детенышей обнаружили в кустах в процессе ежедневного осмотра. Оленихи стараются рожать максимально далеко в зарослях — как и в дикой природе. В первые дни матери на чуть-чуть оставляли детенышей, чтобы поесть — и сразу бежали обратно к ним, — говорится в сообщении.

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В Telegram-канале зоосада подчеркнули, что детеныши еще до осени будут питаться молоком. Взрослых оленей кормят ягелем, травой, ивовыми ветками, специальным комбикормом, травяной мукой, морковью и тыквой.

До этого сообщалось, что в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вылупились птенцы редких белоплечих орланов.