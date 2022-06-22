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Движение частично восстановили после ДТП на Земляном Валу

Елена Самойлова
Происшествия
Движение частично восстановили после ДТП на Земляном Валу
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

Движение по дублеру улицы Земляной Вал частично восстановлено после ДТП. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Освобождена одна полоса из двух, говорится в сообщении дептранса.

До этого стало известно, что четыре автомобиля столкнулись перед пересечением с Николоямской улицей.

Также сообщалось, что съезд с Садового кольца перекрыли из-за ДТП.

Еще одна дорожная авария произошла на севере столицы с участием автомобиля и пешехода.

На северо-востоке Москвы в этот же день автобус столкнулся с легковушкой.

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