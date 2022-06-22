Движение на Земляном Валу полностью восстановили после ДТП

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

Движение по дублеру улицы Земляной Вал полностью восстановлено после ДТП с участием четырех машин. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Обе полосы функционируют, говорится в сообщении Дептранса.

Движение оказалось затруднено после того, как четыре автомобиля столкнулись перед пересечением дублера улицы Земляной Вал с Николоямской улицей.

Также сообщалось, что съезд с Садового кольца перекрыли из-за ДТП.

Еще одна дорожная авария произошла на севере столицы с участием автомобиля и пешехода.

На северо-востоке Москвы в этот же день автобус столкнулся с легковушкой.