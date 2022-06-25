Центральный военный оркестр выступил на Манежной площади в Москве

Фото: VK / Спасская башня

Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Центральный военный оркестр Минобороны в рамках программы «Военные оркестры в парках» дал концерт на Манежной площади. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в пресс-службе фестиваля «Спасская башня».

— Для нас участие в программе «Военные оркестры в парках» стало уже доброй традицией. Но каждый раз мы пытаемся привнести в наше выступление что-то новое, порадовать слушателей, поднять им настроение, — сказал дирижер подполковник Константин Петрович.

Он подчеркнул, что члены оркестра испытывают гордость за то, что им выпала честь выступать на Манежной площади перед памятником маршалу СССР Георгию Жукову. Музыканты начали выступление с марша «Триумф победителей», а закончили мелодией Давида Тухманова «День Победы», отмечается на сайте «Спасской башни».

Помимо этого, военный оркестр Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны выступил в парке культуры и отдыха «Фили». Выступление оркестра состоялось в рамках программы «Военные оркестры в парках».

Коллектив исполнил композиции «Русский марш», «Гусарский марш», «Ландыши», «Смуглянка», «Виновата ли я», «Рио-Рита», а также «Улыбка».