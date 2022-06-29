Фото: Youtube / Москва с огоньком

Россия, Москва, Каширское шоссе, 17к5с3 Карта всех событий

Ангар с шинами горит на Каширском шоссе в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Каширское шоссе, дом 17, корпус 5, строение 3.

По словам собеседника «ВМ», произошло возгорание мусора на открытой площадке. Вскоре огонь перекинулся на два металлических ангара, расположенных рядом.

Площадь пожара составила более тысячи квадратных метров.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Москва с огоньком

— Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных, — заключил собеседник «ВМ».

Накануне, 28 июня, открытое горение началось на балконе девятого этажа на улице 2-й Пугачевской на востоке столицы. Пламя быстро распространилось на соседние балконы на десятом, одиннадцатом и двенадцатом этажах.

Вскоре пожар удалось потушить. В результате спасатели вытащили из огня трех человек.