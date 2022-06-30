Новый председатель комитета займется дальнейшим развитием туристических проектов

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30 июня по распоряжению мэра Москвы на должность председателя Комитета по туризму назначен Евгений Козлов.

Фото: Из личного архива Евгения Козлова

С ним заключен служебный контракт на срок полномочий мэра столицы. В свою очередь, от этой должности освобождена и уволена по собственному желанию Екатерина Проничева.

— Назначить Козлова Евгения Александровича на должность первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя Комитета по туризму Москвы, — говорится в документе, подписанном мэром. Ранее Евгений Козлов занимал только должность первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства города.

На официальном сайте мэра Москвы mos.ru говорится, что Комитет по туризму формирует сильный бренд и создает положительный имидж столицы как туристского центра в России и на международной арене. Это воплощается через законодательные инициативы, конгрессно-выставочную деятельность, событийные и имиджевые проекты в сфере туризма. Теперь работой в этом направлении займутся Евгений Козлов и его команда.