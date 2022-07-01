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Песков прокомментировал возможное закрытие посольства России в Софии

Араз Салехов
В мире
Песков прокомментировал возможное закрытие посольства России в Софии
Фото: Администрация президента РФ

Министерство иностранных дел России собирается рассмотреть вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В пятницу, 1 июля, посол России в республике Элеонора Митрофанова заявила, что МИД Болгарии отклонил ноту посольства РФ об отмене высылки из страны 70 российских дипломатов и сотрудников диппредставительств. По ее словам, ответственность за «тяжелые последствия этого шага» лежат на правительстве Болгарии и ее премьер-министре Кириле Петкове.

При этом накануне дипломат заявила о возможном разрыве дипломатических отношений с Болгарией. Такое может произойти в связи с массовой высылкой российских дипломатов. 28 июня премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что власти приняли решение объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России.

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