Зеленский заявил, что ВСУ вернутся в Лисичанск благодаря своей тактике

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ вернутся в Лисичанск благодаря своей тактике и с помощью нового оружия. Об этом он заявил в понедельник, 4 июля.

— Если командование нашей армии отводит людей из некоторых точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое превосходство, в частности это касается Лисичанска, это означает только одно: мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря увеличению поставок современного оружия, — цитирует украинского лидера РИА Новости.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР).

До этого стало известно, что союзные силы России и Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль город Лисичанск. Однако во время своего ухода украинские военнослужащие взорвали часть административных зданий, в том числе и мэрию.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.