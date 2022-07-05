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Врач посоветовал пожилым людям пить больше воды даже при отсутствии жажды

Араз Салехов
Общество
Врач посоветовал пожилым людям пить больше воды даже при отсутствии жажды
Фото: Unsplash

Отсутствие чувства жажды иногда бывает обманчивым особенно у пожилых людей. Об этом во вторник, 5 июля, рассказал врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин.

— Для пожилых людей существуют особые рекомендации по питьевому режиму, поскольку с возрастом у человека уменьшается чувствительность центра жажды. Чтобы не считать рекомендуемые 6-8 чашек, пожилым людям можно просто пить жидкости на две чашки в день больше, чем хочется, — отметил он.

По его словам, обезвоживание у пожилых людей может привести к проблемам с памятью, концентрацией, реакцией, слабости, падениям и запорам. В связи с этим врач рекомендует брать с собою бутылку воды, выходя из дома. Также Потешкин считает, что пенсионерам необходимо соблюдать особый питьевой режим при приеме лекарств. Таблетки нужно запивать целым стаканом воды, а не ограничиваться парой глотков, передает «Пятый канал».

Терапевт Екатерина Есакова рассказала, стоит ли продолжать тренировки в жару. По ее словам, здоровым людям прерывать тренировки в жару не стоит. Временно воздержаться рекомендуется тем, у кого наблюдаются скачки давления, аритмия, онкологические заболевания, обострение хронических заболеваний.

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