Нюша раскрыла необычное имя сына спустя полгода после его рождения

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская певица Нюша стала мамой в декабре 2021 года. До сих пор она скрывала внешность и имя ребенка, однако сейчас опубликовала снимок с малышом в личном блоге.

— Знакомьтесь — Сивов Саффрон Игоревич, — написала артистка в социальных сетях.

Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова в 2017 году. Пара мечтает о большой семье и уже задумывается о третьем ребенке, передает StarHit.

Дочь российской певицы зовут Серафима-Симба. В январе Сивов спросил ее о том, будет ли она менять свое имя. Симба ответила отрицательно. При этом 20 декабря поклонники отреагировали на новые фото Нюши с новорожденным сыном. Многие шутили, что супруги назовут своего наследника Муфасой.

Ранее певица уже показывала поклонникам снимки с новым членом семьи. На них она сидит в постели и держит новорожденного, облаченного в шапочку с ушками. Звезду на фото обнимает супруг, а дочка Симба радостно улыбается рядом.

14 декабря 2021 года исполнительница показала первое фото новорожденного сына: на фото мама и папа держат маленькую ручку крохи.