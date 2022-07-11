Власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за непогоды

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Столичные власти рекомендовали рестораторам закрыть летние веранды в понедельник, 11 июля, из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

— Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты, — говорится в сообщении.

Так, ранее МЧС по Москве предупредило, что во второй половине дня 11 июля в столице местами ожидаются ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду.

В тот же день в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за наступившей жаркой погоды. Уточняется, что температура воздуха в городе составит 31–33 градуса тепла. Предупреждение действует до 18:00 11 июля.

Кроме того, в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с ожидающейся грозой и сильным ветром с порывами во время грозы до 15–20 метров в секунду. Предупреждение из-за грозы действует с 15:00 11 июля до 21:00 12 июля. Для ветра — с 15:00 11 июля до 00:00 12 июля.