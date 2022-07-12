Здания в бизнес-центре «Большевик» ввели в эксплуатацию

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 15с19 Карта всех событий

Здания бывшей кондитерской фабрики сданы в эксплуатацию после реконструкции в составе бизнес-центра «Большевик». Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в понедельник, 11 июля.

— Построенные в 1959 и 1974 годах, они сохранили кирпичные фасады и другие архитектурные особенности и превращены в современное деловое пространство, где будут организованы рабочие места, — рассказал он.

В ходе работ специалисты объединили два строения высотой в два и три этажа, а также обновили инженерно-технические системы и кровлю, выполнили отделку фасадов. На каждом этаже расположены офисные помещения открытого типа, комнаты для переговоров и санузлы.

Теперь арендаторы смогут получить офисные площади класса А от 300 до 15 тысяч квадратных метров, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также в столице одобрили строительство 1,25 миллиона квадратных метров социальных и спортивных объектов в первой половине текущего года. Так, спорткластер «Динамо» появится на Ленинградском шоссе, а в районе Южное Бутово откроют двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).