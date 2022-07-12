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Чубайс назвал причины своей отставки с поста сопредседателя АРВЭ

Евгений Белоусов
Экономика
Чубайс назвал причины своей отставки с поста сопредседателя АРВЭ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Уход бывшего главы «Роснано» и экс-спецпредставителя президента Анатолия Чубайса с поста сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ) поможет развитию отрасли возобновляемой энергетики в России. Об этом он заявил во вторник, 12 июля.

— Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ в России, — отметил он.

По словам Чубайса, эта атака профессионально безосновательна, но политически она будет сильно мотивирована, передает ТАСС.

В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет желания и возможностей следить за жизнью экс-руководителя «Роснано».

До этого президент РФ Путин освободил Анатолия Чубайса от должности своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Позднее Песков уточнил, что увольнение произошло по собственному желанию Чубайса, а вопрос отъезда чиновника из России является его личным делом.

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