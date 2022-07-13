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Роспотребнадзор сообщил о возможности тестирования на вирус оспы обезьян во всех регионах

Лейла Алиева
Общество
Роспотребнадзор сообщил о возможности тестирования на вирус оспы обезьян во всех регионах
Фото: Unsplash

Во всех регионах России можно проводить тестирование на наличие вируса оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в среду, 13 июля.

— В связи с регистрацией в России первого случая заболевания оспой обезьян в ходе совещания были даны дополнительные разъяснения по регламенту выявления заболевших и проведению противоэпидемических мероприятий, — передает сообщение ТАСС.

12 июля в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший молодой человек путешествовал по Европе и вернулся на родину из Португалии. В настоящее время он изолирован и находится в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая помощь, болезнь не представляет опасности для его здоровья.

В Минпромторге заверили, что в стране достаточно запасов лекарств, вакцин, а также средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы. В России также налажено производство и традиционной вакцины от оспы, которая обеспечивает примерно 85 процентов защиты от вируса оспы обезьян

Роспотребназор Россия Оспа обезьян
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