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Аналитик дал прогноз, как изменятся курсы валют к концу года

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик дал прогноз, как изменятся курсы валют к концу года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Что будет с курсами валют до конца года, рассказал аналитик финансовой группы компаний Владимир Сагалаев.

Он напомнил, что на прошлой неделе российская валюта стала немного ослабевать по отношению к доллару и евро. В правительстве все больше обеспокоены курсом национальной валюты, потому что при курсе 50-55 рублей за доллар бюджетный дефицит за 2022 год может составить 1,6 триллиона рублей.

Как отметил эксперт, ЦБ РФ и Минфин ставят себе задачу вернуть курс в район 70 рублей за доллар, но монетарные и рыночные способы ослабления рубля почти исчерпаны.

По прогнозам экспертов, доллар с большой вероятностью до конца года будет торговаться в интервале 65-75 рублей, евро — за 75-80 рублей, передает aif.ru.

Какая валюта наиболее привлекательна для сбережений, «Вечерней Москве» рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

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