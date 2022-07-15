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Песков заявил, что Путин может уже сегодня подписать указ о назначении Мантурова

Араз Салехов
Общество
Песков заявил, что Путин может уже сегодня подписать указ о назначении Мантурова
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин уже сегодня может подписать указ о назначении министра промышленности РФ Дениса Мантурова вице-премьером. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Очень быстро... Может быть, и сегодня, — отметил он.

При этом официальный представитель Кремля уточнил, что это может произойти в том случае, если его кандидатуру одобрит Госдума, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 12 июля, российский лидер назначил главу Минпромторга заместителем председателя правительства. Согласно указу, теперь число зампредов правительства увеличено с 10 до 11.

Также стало известно, что глава России проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Песков уточнил, что оно состоится в середине дня либо во второй его половине в зависимости от других мероприятий. По его словам, другие встречи Путина, назначенные на 15 июля, будут непубличными.

В пятницу, 15 июля, началось внеочередное заседание Государственной думы. Инициатором заседания стал Вячеслав Володин.

Дмитрий Песков Денис Мантуров Владимир Путин
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