В России выявили 4698 случаев коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 4698 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в субботу, 16 июля.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончался 41 гражданин, еще 1314 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 2879 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Сообщалось, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, в стране снижается число активных случаев заболевания.

Это позволило восстановить оказание плановой медицинской помощи гражданам.

14 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новые варианты «омикрона» способны привести к росту заболеваемости коронавирусом в России.

По ее словам, с появлением новых подвариантов штамма «омикрон» мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания и увеличению количества занятых коек.