Резидент технополиса «Москва» увеличит экспорт образовательного оборудования в Азию

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса «Москва» в два раза увеличит экспорт инновационного учебного оборудования в страны Азии. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Разработчик и производитель инновационного образовательного оборудования из ОЭЗ Москвы с 2019 года экспортировал продукцию на шесть миллионов рублей в страны СНГ, Израиль, Мексику, Китай и Японию, — сказал он.

Отмечается, что продукция компании поставляется в 35 тысяч учебных учреждений России. С ее помощью учащиеся обучаются физике, химии, биологии, географии и робототехнике. Уникальность товара заключается в использовании цифровых технологий на основе собственной датчиковой системы и программного обеспечения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что резиденты технополиса «Москва» за первые три месяца 2022 года вложили в развитие своих производств почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Инвестиции составили более 11,2 миллиарда рублей.