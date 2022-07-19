МВД Дагестана рассказало о деле экс-футболиста Махача Гаджиева

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

МВД Дагестана рассказало об уголовном деле бывшего футболиста махачкалинского клуба «Анжи» 35-летнего Махача Гаджиева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом стало известно во вторник, 19 июля.

По данным ведомства, Гаджиев находился в федеральном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере. Так, бывший спортсмен одолжил на сутки у своего знакомого автомобиль Kia Quoris стоимостью 1,8 миллиона рублей. Однако транспортное средство не вернул, распорядившись с ним по собственному усмотрению.

Владелец авто лишь через пять лет обратился в полицию в связи со случившемся. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает сайт «РЕН ТВ».

Во вторник, 19 июля, в столице задержали бывшего футболиста Махача Гаджиева. Сотрудники полиции задержали его на Тверской улице. Его обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере».