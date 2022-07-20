Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили

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Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы восстановили и вводят в график. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 20 июля.

— Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого поезда на данном участке прекратили движение из-за того, что на пути упал человек. Так, нельзя было добраться до станции «Марьина Роща» от платформы «Дубровка». Движение в обратном направлении осуществлялось с увеличенными интервалами.

17 июля стало известно, что движение поездов остановили на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на путях. Инцидент, по данным источника «ВМ», произошел на станции «Нахимовский проспект».

До этого сообщалось, что из-за человека на путях было временно остановлено движение поездов на Некрасовской линии московского метро. По данным дептранса, на ветке поезда не ходили от станции «Улица Дмитриевского» до «Нижегородской».