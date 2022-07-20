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Минобороны России высказалось об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны России высказалось об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Фото: depositphotos

Атака украинских дронов-«камикадзе» по Запорожской АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе. Об этом в среду, 20 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы, — заявил он.

Генерал-полковник призвал ООН, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации повлиять на Киев и принять меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины, передает Telegram-канал «Минобороны России».

20 июля ударные беспилотники ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен по территории АЭС тремя дронами-«камикадзе», а с объектом, как уточнялось, «все хорошо». Позднее стало известно, что в результате атаки на АЭС пострадали 11 сотрудников, 4 из которых находятся в тяжелом состоянии.

18 июля украинские солдаты нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС. В результате обстрела был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено. Позднее в администрации региона сообщили, что ГЭС работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов со стороны украинских войск нет.

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