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Представители молодежи партии «Конфедерация польской короны» 20 июля провели акцию протеста против флагов Украины, размещенных на общественном транспорте в городе Вроцлав. Об этом сообщило издание Wirtualna Polska.

— Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству, — заявляли митингующие перед штабом городского транспортного предприятия.

Кроме того, участники акции предложили подать петицию, по которой на общественном транспорте должны появиться флаги Польши. При этом флаги Украины на транспорте в Вроцлаве появились из-за администрации, «действующей по указке брюссельских еврократов», считают митингующие.

Примечательно, что к участникам акции вышел начальник вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер, который заявил, что именно он после консультации с мэром города принял решение разместить на транспорте украинские флаги. Балавейдер также добавил, что в сегодняшней ситуации есть «только две стороны: либо за Россию, либо за Украину», отметив, что у него в кабинете висит сине-желтый флаг.

5 июня сообщалось, что в Риме прошел митинг против преступлений ВСУ в Донбассе. Участники протестной манифестации в центре города активизировали сбор подписей за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с призывом расследовать преступления украинских военнослужащих в регионе с 2014 года.