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Депутат МГД Головченко: Продление компенсации расходов на использование СБП позволит шире внедрить технологию

Елена Самойлова
Город
Депутат МГД Головченко: Продление компенсации расходов на использование СБП позволит шире внедрить технологию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Продление действия программы компенсации расходов предпринимателей на использование отечественной Системы быстрых платежей (СБП) позволит шире внедрить эту технологию в столице. Об этом сообщил председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Мосгордумы Валерий Головченко.

По его словам, удобные способы бесконтактного безналичного расчета нужны бизнесу, который работает с потребителями.

— Это вопрос создания комфортных возможностей для расчета, а значит, и роста уровня качества обслуживания. В этом заинтересован любой клиентоориентированный бизнес. Москва является сейчас лидером по внедрению технологии: на столичный бизнес приходится пятая часть выплаченных компенсаций, но пока расчет по СБП можно встретить не на всех предприятиях, и есть поле для развития, — сказал парламентарий.

Головченко обратил внимание на то, что многие клиенты испытывали неудобство в связи с уходом из страны сервисов бесконтактной оплаты с помощью телефона и заново привыкали носить с собой банковские карты. В России уже есть собственная технология, позволяющая производить оплату при помощи телефона.

СБП проста в использовании: достаточно навести экран на код, который вам предоставит заведение, и оплатить. Он добавил, что предпринимателям не составит труда подключить услугу. Для этого нужно обратиться в обслуживающий предприятие банк.

Программу компенсаций необходимо продлить до конца 2022 года, отметил депутат.

— Использование СБП выгодно: за счет компенсации сокращаются затраты на эквайринг. В программе компенсаций участвует 71 банк страны, и дополнительно не нужно никаких процедур: банки сами передают данные об уплаченных комиссиях, что также сокращает и затраты на администрирование бизнес-процессов, — передает слова Головченко агентство городских новостей «Москва».

В Госдуму 8 июля внесли законопроект, согласно которому за переводы одного физлица денежных средств в размере до 1,4 миллиона рублей ежемесячно между своими счетами в разных банках, в том числе с использованием СБП и финансовых платформ, комиссия взиматься не будет.

Помимо этого, законопроект предусматривает введение запрета на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения, на приобретение и отказ от приобретения вкладчиком дополнительных финпродуктов и услуг.

Депутаты МГД Система быстрых платежей (СБП)
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