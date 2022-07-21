Итальянский президент подписал декрет о роспуске парламента

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Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента страны. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе Квиринальского дворца.

— Я подписал указ о роспуске палат парламента, чтобы можно было назначить новые выборы, — заявил президент.

Дата новых выборов будет объявлена позднее. Так, среди возможных дат наблюдатели называют 25 сентября, передает ТАСС.

В этот же день премьер-министр Италии Марио Драги подал Маттарелле заявление об отставке, которое тот принял.

До этого сообщалось, что Драги заявил нижней палате парламента страны, что уйдет в отставку, и отправился на встречу с Маттареллой для принятия соответствующего решения.

Примечательно, что итальянский премьер уже принимал решение об отставке 14 июля в связи с отказом движения «5 звезд» принять участие в голосовании о доверии правительству в верхней палате парламента Италии. Этим они формально обозначили свой выход из парламентского большинства.

В этот же день сообщалось, что президент Маттарелла не принял прошение об отставке премьера и предложил Драги выступить в парламенте, чтобы дать оценку возникшей ситуации на заседании в сенате республики.