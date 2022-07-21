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Россия внесла 39 представителей силовых структур и компаний Австралии в стоп-лист

Александр Афонин
В мире
Россия внесла 39 представителей силовых структур и компаний Австралии в стоп-лист
Фото: Pixabay

Россия в ответ на санкции Австралии дополнительно внесла в национальный стоп-лист 39 представителей силовых структур, пограничной службы и компаний — подрядчиков австрийского оборонного сектора. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в МИД РФ.

— В условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, оставляем за собой право на дальнейшие контрмеры, — цитирует сообщение ТАСС.

1 июля стало известно, что кабинет министров Австралии объявил о введении антироссийских санкций в отношении уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой и трех отечественных министров, а также еще 12 граждан России. Помимо этого, Австралия запретила экспорт из России оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи энергоресурсов, а также импорт российских энергоносителей, оружия и боеприпасов.

20 июля сообщалось, что постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России, куда также вошел запрет на экспорт золота. По словам литовского постпреда Арнольдаса Пранцкявичюса, в новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.

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