Лавров сообщил о третьем участнике конвоя для судов с зерном с Украины

Фото: МИД РФ

Сопровождать суда с украинским зерном в Черном море будут Россия, Турция и третья сторона, которую определят позднее. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождают судно до проливов, — сказал дипломат.

Подписанный вместе со стамбульскими соглашениями меморандум Россия — ООН обязал организацию убедить Запад снять ограничения на транспортировку российского зерна, передает слова Лаврова РИА Новости.

24 июля Лавров также заявил, что Россия не просит о снятии санкций. Но проблемы продовольствия Западу придется решать самостоятельно, подчеркнул он.

Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле 22 июля. В церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, а от российской стороны — министр обороны Сергей Шойгу.

Также в рамках встречи в Стамбуле Гутерреш и Шойгу подписали меморандум о содействии ООН в поставках сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ на международный рынок.