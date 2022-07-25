«Мы с Сергеем друзья»: Маск опроверг информацию о романе с женой сооснователя Google

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Сообщения СМИ о романе американского предпринимателя Илона Маска и жены сооснователя компании Google Николь Шэнахан не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил глава компании Tesla в своих социальных сетях.

— Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического, — цитирует Маска ТАСС.

До этого сообщалось, что сооснователь американской корпорации Google Сергей Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, подал на развод с супругой Николь Шэнахан. Предположительной причиной стал короткий роман с основателем компании SpaceX Илоном Маском. По информации The Wall Street Journal, которая ссылается на судебные документы, супруги не живут вместе последние полгода.

13 июля стало известно, что американская компания Twitter подала в суд на Илона Маска из-за расторжения сделки по ее приобретению. Суд должен установить, может ли предприниматель в одностороннем порядке расторгать соглашение о слиянии с компанией.