В России вырос спрос на услуги психологов

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В июле спрос на услуги психологов вырос более чем в два раза, а количество переводов оплаты специалистам увеличилось более чем в три раза, сообщает Life.ru со ссылкой на исследование аналитиков CloudPayments.

Как отмечают эксперты, жители России стали чаще обращаться к психологам из-за обилия экономических и политических событий, а также постоянного негативного информационного фона.

Также по результатам исследования стало известно, что россияне стали чаще интересоваться онлайн-образованием. Спрос на такой вид обучения новым специальностям и повышение квалификации вырос на 22 процента. Чаще всего жители российских регионов выбирают курсы в сфере ИТ, маркетинга и дизайна. При этом чек оплаты за подобный формат обучения вырос на 9 процентов.

Ранее психолог и видеоблогер Марк Бартон рассказал, как безопасно выйти из абьюзивных отношений. Он отметил, что женщины, думая об уходе от партнера, чаще всего опираются на «виртуальные» костыли, которые отдаляют их от реальных шагов.