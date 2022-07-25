Профессор пояснил, почему ЦБ планирует вернуться к выпуску бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей

Деньги / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Центробанк предположил, что к концу года в России возобновится выпуск бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей. Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал, почему возникло подобное предложение.

Эксперт напомнил, что ранее Центробанк отказался от подобной идеи. Монеты данного номинала стали ходовыми, их удобно использовать.

Он предположил, что возвращение к прежнему формату связано с составом монет. Юденков отметил, что выпуск пластиковых купюр, адаптированных под бумажный формат, будет выгоднее для Центробанка по сравнению с изготовлением металлических денег.

— Также я допускаю, что когда цены снижаются, то и масштаб уменьшается. И потребуется больше денег номиналом пять и 10 рублей, — отметил он в комментарии «360».

При этом профессор добавил, что в России пока не планируют прекращать выпуск копеек.

На прошлой неделе стало известно, что Центробанк РФ выпустит памятные рубли с изображением гриба.