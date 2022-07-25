Мантуров: Россия в 2023 году сможет обеспечить четверть мирового спроса на неон

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия сможет до конца года выйти на производство до 10 процентов мировых потребностей высокочистого неона, в 2023 году — до четверти. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

— На площадке Бауманки мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тысяч кубометров неона в год, это соответствует примерно 10 процентам глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тысяч кубометров. И мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей, — заявил он.

По словам Мантурова, уже сегодня Россия производит свыше 30 процентов мировых объемов неоногелиевой смеси. Он также отметил, что неон является критически важным элементом для мировых микроэлектронных фабрик, выпускающих микрочипы, передает РИА Новости.

До этого Мантуров заявил, что в стране достаточно ресурсов для противодействия санкциям. Также он подчеркнул, что в России идет подготовка перечня отраслей промышленности, для которых правительство собирается ввести ответные санкции.

Государственная дума утвердила кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера России. О том, чем Мантуров будет заниматься, находясь в новой должности, рассказали «Вечерней Москве» политолог Сергей Маркелов и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.