Самолет с Пелоси на борту начал снижение над Тайванем
Самолет, на котором может находиться спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, начал снижение над Тайванем. Это следует из данных сервиса Flightradar во вторник, 2 августа.
Военно-воздушные силы США в преддверии ожидаемого визита спикера задействовали дополнительные воздушные силы и подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.
Накануне стало известно, что Пелоси приземлится на Тайване 2 августа в 17:30 по московскому времени. Так, по данным местной прессы, Пелоси приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе, вечер и ночь проведет в отеле Grand Hyatt, а следующим утром примет участие в законодательном совете Тайваня.
Китаевед Николай Вавилов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.