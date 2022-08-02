Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Самолет с Пелоси на борту начал снижение над Тайванем

Георгий Соланович
В мире
Самолет с Пелоси на борту начал снижение над Тайванем
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Самолет, на котором может находиться спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, начал снижение над Тайванем. Это следует из данных сервиса Flightradar во вторник, 2 августа.

Военно-воздушные силы США в преддверии ожидаемого визита спикера задействовали дополнительные воздушные силы и подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.

Накануне стало известно, что Пелоси приземлится на Тайване 2 августа в 17:30 по московскому времени. Так, по данным местной прессы, Пелоси приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе, вечер и ночь проведет в отеле Grand Hyatt, а следующим утром примет участие в законодательном совете Тайваня.

Китаевед Николай Вавилов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.

США Китай Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте