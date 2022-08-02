Самолет с Пелоси на борту начал снижение над Тайванем

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Самолет, на котором может находиться спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, начал снижение над Тайванем. Это следует из данных сервиса Flightradar во вторник, 2 августа.

Военно-воздушные силы США в преддверии ожидаемого визита спикера задействовали дополнительные воздушные силы и подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.

Накануне стало известно, что Пелоси приземлится на Тайване 2 августа в 17:30 по московскому времени. Так, по данным местной прессы, Пелоси приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе, вечер и ночь проведет в отеле Grand Hyatt, а следующим утром примет участие в законодательном совете Тайваня.

Китаевед Николай Вавилов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.