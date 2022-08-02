Врач рассказала, что делать с болезненной шишкой на запястье

Фото: Pexels

Ганглий — небольшое уплотнение на запястье, которое может провоцировать сильную боль и слабость в руке. Об этом сообщила врач Элли Кэннон.

Она уточнила, что удалить уплотнение нельзя, так как через него проходит вена. По ее словам, кисты ганглия являются самыми распространенным типами отеков и уплотнений.

Они обычно расположены на тыльной стороне кисти запястья или в нижней части большого пальца. Такие уплотнения совершенно безвредны, однако причина их возникновения все еще неизвестна.

Если ганглий не вызывает беспокойства, то врачи рекомендуют не трогать его, так как он может спонтанно исчезнуть. Кэннон уточнила, что ганглий — не твердое образование, а заполнение кисты жидкостью.

Если же необходимо удалить кисту, то придется прибегнуть к отсосу скопившейся жидкости при помощи иглы. Но успех такой операции зависит от положения кисты и наличия поблизости кровеносных сосудов, передает «МедикФорум».

Врач-кардиолог Шаиста Малик сообщила, что отказ от вредных привычек вроде курения и систематического переедания поможет снизить риск внезапного сердечного приступа.

Одним из главных врагов сердца она назвала курение сигарет и вейпов: содержащиеся в табаке вещества могут повредить сердечную мышцу и сосуды, а дым препятствует нормальному снабжению организма кислородом. Специалист также посоветовала избегать пассивного курения.