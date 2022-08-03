Ефимов: 14 участков реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

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Специалисты реорганизуют 14 земельных участков общей площадью более 336 гектаров по проекту комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 3 августа.

— Планируется, что после реорганизации там появится свыше 1,7 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств, почти 1,9 миллиона квадратных метров общественно-деловых построек, а также около 1,4 миллиона квадратных метров современного жилья, — заявил Ефимов.

Он отметил, что преобразовать территории смогут как их собственники, так и город или частные инвесторы. На данный момент на аукцион выставлены права на заключение договоров о развитии участков бывших промзон «Теплый Стан» и «Южное Бутово».

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что участки с объектами незавершенного строительства расположены в восьми округах столицы. Они, как уточняется, были заброшены более десяти лет и небезопасны для горожан.

2 августа на Московском урбанистическом форуме прошло открытие интерактивной экспозиции проекта «Индустриальные кварталы». На интерактивном стенде для посетителей доступны несколько активностей: видеоролики и аудиовыставка, интерактивные игры и мастер-классы.

Помимо этого, горожане смогут посмотреть видеоролики о проекте «Индустриальные кварталы», его целях и развитии, а также о заброшенных и неэффективно используемых промзонах, которые будут преобразованы в ближайшие годы.