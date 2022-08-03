Ефимов: 14 участков реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»
Специалисты реорганизуют 14 земельных участков общей площадью более 336 гектаров по проекту комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 3 августа.
— Планируется, что после реорганизации там появится свыше 1,7 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств, почти 1,9 миллиона квадратных метров общественно-деловых построек, а также около 1,4 миллиона квадратных метров современного жилья, — заявил Ефимов.
Он отметил, что преобразовать территории смогут как их собственники, так и город или частные инвесторы. На данный момент на аукцион выставлены права на заключение договоров о развитии участков бывших промзон «Теплый Стан» и «Южное Бутово».
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что участки с объектами незавершенного строительства расположены в восьми округах столицы. Они, как уточняется, были заброшены более десяти лет и небезопасны для горожан.
2 августа на Московском урбанистическом форуме прошло открытие интерактивной экспозиции проекта «Индустриальные кварталы». На интерактивном стенде для посетителей доступны несколько активностей: видеоролики и аудиовыставка, интерактивные игры и мастер-классы.
Помимо этого, горожане смогут посмотреть видеоролики о проекте «Индустриальные кварталы», его целях и развитии, а также о заброшенных и неэффективно используемых промзонах, которые будут преобразованы в ближайшие годы.