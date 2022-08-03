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СМИ: Coca-Cola в России поменяла название на «Добрый Cola»

Араз Салехов
Общество
СМИ: Coca-Cola в России поменяла название на «Добрый Cola»
Фото: Pexels

Напиток Coca-Cola в России сменит свое название: теперь в рамках ребрендинга Cola стала «Добрый Cola». Об этом стало известно в среду, 3 августа.

— Поменяют названия Fanta, Schweppes, а Sprite и вовсе на время исчезнет, — говорится в сообщении.

«Добрый Orange» — аналог бывшей Fanta, «Rich тоник» заменит Schweppes. В Telegram-канале Mash уточнили, что в России также появятся новые отечественные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. Напитки будут производиться в России. Первые продукты планируют запустить уже этой осенью.

Также стало известно, что Министерство сельского хозяйства России не рассматривает возможности внесения напитков под американским брендом Coca-Cola в перечень продукции, подлежащей параллельному импорту. Уточняется, что существующие на данный момент мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объеме.

Помимо этого, американские сети ресторанов быстрого питания Burger King и KFC переходят на напитки «Черноголовки», лимонады и воду. Договор с «Черноголовкой» уже заключен и скоро в ресторанах появится семь различных лимонадов данного бренда.

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