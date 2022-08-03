Делегация Нэнси Пелоси улетает с Тайваня

Фото: RITCHIE B. TONGO

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее делегация улетают с Тайваня. Об этом в среду, 3 августа, сообщает Telegram-канал Shot.

До этого политик заявила, что причина «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань заключается в занимаемой ею должности. При этом Пелоси уточнила, что Соединенные Штаты не собираются прекращать поддержку Тайваня, поскольку гордятся прочной дружбой с островом.

Также Пелоси считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю. По ее словам, Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво. Она уточнила, что ее визит — свидетельство поддержки динамично развивающейся тайваньской демократии со стороны США.

Накануне власти Китая объявили морские военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Такое заявление было сделано после того, как самолет, на борту которого находилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Суньшан города Тайбэй, столицы Тайваня.