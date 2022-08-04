Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы неожиданные признаки инсульта

Полина Долганова
Общество
Названы неожиданные признаки инсульта
Фото: Depositphotos

Потеря зрения и сильная слабость являются нетипичными признаками инсульта. Об этом рассказали врачи в разговоре с порталом Eat This, Not That!

По словам медика Кристин Перри, защемление лицевого нерва и трудности с речью являются всем известными признаками инсульта.

— Люди в какой-то момент чувствуют себя хорошо, а затем у них внезапно появляются такие симптомы, как слабость, онемение, проблемы с речью или потеря зрения, — пояснила доцент кафедры клинической неврологии Пенсильванского медицинского университета Келли Гумберт.

В свою очередь доктор медицинских наук Роберт Серготта отметил, что если у пациента резко падает зрение, у него есть всего несколько часов, чтобы получить экстренную помощь специалистов, передает Пятый канал.

По данным исследования Университета Сяньяна, у любителей поспать днем риск развития гипертонии выше на 12 процентов по сравнению с теми, кто днем никогда не спал. Кроме того, у тех, кто спит днем, повышена вероятность инсульта на 24 процента.

До этого врач-кардиолог Шаиста Малик сообщила, что отказ от вредных привычек вроде курения и систематического переедания поможет снизить риск внезапного сердечного приступа.

Здоровье Медицина Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте