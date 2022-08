Названы неожиданные признаки инсульта

Фото: Depositphotos

Потеря зрения и сильная слабость являются нетипичными признаками инсульта. Об этом рассказали врачи в разговоре с порталом Eat This, Not That!

По словам медика Кристин Перри, защемление лицевого нерва и трудности с речью являются всем известными признаками инсульта.

— Люди в какой-то момент чувствуют себя хорошо, а затем у них внезапно появляются такие симптомы, как слабость, онемение, проблемы с речью или потеря зрения, — пояснила доцент кафедры клинической неврологии Пенсильванского медицинского университета Келли Гумберт.

В свою очередь доктор медицинских наук Роберт Серготта отметил, что если у пациента резко падает зрение, у него есть всего несколько часов, чтобы получить экстренную помощь специалистов, передает Пятый канал.

По данным исследования Университета Сяньяна, у любителей поспать днем риск развития гипертонии выше на 12 процентов по сравнению с теми, кто днем никогда не спал. Кроме того, у тех, кто спит днем, повышена вероятность инсульта на 24 процента.

