Бесплатную воду стали раздавать еще на четырех станциях столичного метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

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Сотрудники столичного метрополитена организовали раздачу бесплатной воды еще на четырех станциях. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку 4 станции метро, где с 17:30 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Теперь пассажиры могут получить бесплатную воду на станциях «Беговая», «Пушкинская», «Улица 1905 года» и «Волгоградский проспект», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее раздача бесплатной воды была организована на станциях «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», а также на автостанции Орехово.

По данным синоптиков, в пятницу и субботу, 5 и 6 августа, воздух в столичном регионе прогреется до плюс 34 градусов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что уже в воскресенье жителей столицы ждет резкое похолодание. По его словам, в понедельник также будет достаточно прохладно и начнутся небольшие дожди.