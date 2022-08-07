Reuters: Израиль согласился на предложенное Египтом перемирие в секторе Газа

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Израиль согласился на перемирие в Газе, которое предложили египетские посредники. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в воскресенье, 7 августа.

Как уточнил палестинский чиновник, перемирие может вступить в силу в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Египетские переговорщики ведут непрерывные контакты с обеими сторонами конфликта и пытаются убедить их принять шаги по деэскалации, передает РИА Новости.

6 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обострение ситуации вокруг сектора Газа. Она заявила, что стороны палестино-израильского конфликта должны проявить сдержанность и не допустить эскалации вооруженных действий в секторе Газа.

5 августа Израиль начал в секторе Газа операцию «Рассвет». Она направлена на пресечение действий террористической группировки «Исламский джихад»*. Отмечается, что для безопасности жителей были выпущены специальные инструкции командования тыловых служб Израиля.

Вскоре стало известно, что Израиль намерен призвать до 25 тысяч резервистов из-за эскалации конфликта в секторе Газа. Они будут направлены на усиление сил Южного командования, ПВО, тыла, боевых частей и штабов управления.

* Запрещенная в России террористическая организация.