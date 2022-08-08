Мурашко: Показатели мужской смертности в два раза выше женской

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Показатели смертности у российских мужчин к 35–40 годам в два раза выше, нежели у женщин. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, чаще всего мужчины умирают от внешних факторов.

Он добавил, что в настоящее время многие российские мужчины употребляют алкоголь и курят, что негативно сказывается на их здоровье, передает РИА Новости.

В конце мая во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что продолжительность жизни в мире сократилась во время пандемии коронавирусной инфекции на два года.

Ученый-социолог, общественный деятель Дарья Халтурина рассказала, какие меры могут положительно повлиять на продолжительность жизни россиян. Она отметила, что для лечения различных заболеваний нужно применять современные подходы и технологии, увеличивать лекарственное обеспечение и вакцинопрофилактику.

Кроме того, врач-диетолог Лекси Эндкикотт рассказала, какие привычки в питании способствуют увеличению продолжительности жизни. Так, по словам специалиста, необходимо исключить перекусы, которые способствуют перееданию. По ее словам, отказ от тяжелых перекусов в течение дня распространен среди долгожителей Окинавы.